Названы помогающие справиться со стрессом ароматы

Ароматерапия помогает справиться со стрессом. Таким мнением поделился доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. Об этом пишет NEWS.ru.

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«Некоторые ароматы, например лаванда, розмарин или ромашка, могут иметь расслабляющий эффект и помогать снять стресс и тревогу. Другие ароматы, например, мята или цитрусовые, могут оказывать стимулирующее воздействие и повышать настроение. Есть также ароматы, которые могут улучшить концентрацию, снять головную боль или повысить иммунитет», – заявил специалист.

По его словам, ароматерапия предполагает использование эфирных масел и прочих душистых веществ растительного или животного происхождения. Они помогают улучшить физическое и психологическое здоровье человека. Эксперт уточнил, что это воздействие определяется механизмами работы нервной системы, которые связаны с восприятием и дифференциацией запахов.