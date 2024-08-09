Почему упражнения для глаз и витамины не помогают улучшить зрение

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что людям с близорукостью и дальнозоркостью не удастся скорректировать зрение при помощи упражнений или употребления витаминов.

«И в том и в другом случае оптимальным методом лечения будет оптическая коррекция. Это значит, что близорукому или дальнозоркому человеку нужно будет носить очки или контактные линзы, способные скорректировать изображение — сфокусировать его», — объяснил врач в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, по желанию и при отсутствии противопоказаний может быть проведена лазерная коррекция зрения, которая значительно улучшает качество жизни, добавил Иванов.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с НСН рассказала о причинах популярности телемедицинских консультаций.