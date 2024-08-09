Названы самые опасные заболевания полости рта

Некоторые стоматологические заболевания относятся к опасным и требуют неотлагательного оперативного вмешательства, рассказала NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова. Она подчеркнула, что игнорирование или несвоевременное обращение к стоматологу грозит крайне серьезными осложнениями вплоть до угрозы жизни. К таким случаям относятся флегмона и гингивит.

Флегмона — это острое гнойное воспаление клетчатки, при котором инфекция быстро распространяется. Чаще всего развивается как осложнение гнойного периодонтита (воспаления тканей вокруг корня зуба) или острого абсцесса. <...> Инфекция может распространиться на окружающие мягкие ткани, вплоть до возникновения угрожающих жизни состояний, таких как медиастинит (воспаление клетчатки средостения) или сепсис, — заметила медик.

Может обнаружиться и острый язвенно-некротический гингивит — тяжелая форма воспаления десен, при которой происходит быстрое разрушение и отторжение десневой ткани, добавила врач. Пациент в этом случае ощущает сильную боль, и его следует незамедлительно прооперировать. Похожая ситуация и с воспалением костной ткани челюсти — она обычно развивается в связи с проникновением инфекции через корневую систему зуба.

Это тяжелое и опасное осложнение, способное привести к некрозу костной ткани, гнойному расплавлению, патологическим переломам челюсти. Необходимо незамедлительное оперативное вмешательство для вскрытия гнойных очагов, удаления пораженных участков кости и санации инфекции, — отметила врач.

Зубы мудрости тоже могут вызвать серьезные проблемы. Если их игнорировать, можно спровоцировать периоркулит — воспаление тканей, окружающих полностью или частично прорезавшийся зуб мудрости. Возникающие при этом боль, отек, нарушение открывания рта требуют удаления зуба, поскольку в запущенных формах они могут привести к флегмоне щечной области или дна полости рта, объяснила врач.

Периимплантит — воспаление тканей вокруг дентального имплантата, ведущее к расшатыванию и потере импланта. Требует хирургического лечения, включающего иссечение патологических тканей и антисептическую обработку поверхности имплантата, — добавила собеседница издания.

Ранее стоматолог Ният Кадиева предупредила, что менять пломбу следует, когда возникает ее усадка или стираемость. Специалист подчеркнула, что эти процессы влияют на высоту прикуса и приводят к деформациям в зубах и челюсти, а также нарушают работу жевательных мышц. Также причиной для замены пломбы может стать появление вторичного кариеса: со временем под пломбу могут начать проникать бактерии, из-за чего зуб разрушается.