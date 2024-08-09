Почему среди россиян произошел всплеск отравлений

Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему на начало августа пришлась масса пищевых отравлений.

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Дело не в том, что плохие или несвежие продукты. По словам Онищенко, дело в пренебрежении гигиеной потребления фруктов и овощей. Иными словами, это немытые продукты, грязные руки.

«Это связано с тем, что в потребительской корзине становится много овощей, это хорошо, но их нужно мыть и обеспечивать безопасность продукта с точки зрения микробной загрязнённости», — отметил эксперт.

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