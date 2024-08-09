Врач назвала болезни, при которых лучше не есть яйца
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова объяснила, для людей с какими болезнями существуют строгие ограничения на потребление яиц.
Врач объяснила, что яйца — источник холестерина, поэтому нельзя говорить о безопасности большого количества этого продукта в рационе. Тем не менее яйца богаты витаминами А, D, Е, лецитином, холином.
Но яйца при этом — «сильнейший желчегонный стимулятор, который может привести к неприятным последствиям». Дианова подчеркнула, что людям с болезнями жёлчного пузыря или с удалённым жёлчным, либо с мочекаменной болезнью яйца лучше не есть вообще.
По словам специалиста, если человека будут кормить яйцом в больнице, то съедать он будет по половине в день — целое яйцо через день. Это нормы лечебного питания.
«Проблема в том, что больных людей на самом деле много. Если у людей есть проблемы с жёлчным пузырём разного генеза, либо у них удаленный жёлчный пузырь, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад, боли, связанные с полихотомическим синдромом. Такое же с людьми, у которых камни в почках», — рассказала Дианова.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.