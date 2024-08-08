Диетолог рассказала, почему грейпфрут несовместим с лекарствами

Врачи категорически запрещают запивать таблетки соком цитрусовых, особенно грейпфрута. Диетолог Марина Макиша в беседе с Pravda.Ru рассказала, почему этот фрукт несовместим с лекарствами.

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Как оказалось, причина кроется в печени.

«На самом деле это просто ферменты, которые работают в клетках печени, – цитохромы. Скорее всего, в грейпфруте содержится что-то, что может блокировать работу фермента. И это может привести к тому, что лекарственный препарат, который поступает в организм, плохо расщепляется, в результате повышается его концентрация», – объяснила диетолог.

По ее словам, цитохром P450 метаболизирует до 50% различных таблеток. Если работа фермента блокируется, то расщепления лекарственных средств не происходит. Они могут накапливаться в организме, что повлечет передозировку.

В связи с этим врачи не только запрещают запивать таблетки соком грейпфрута, но и рекомендуют полностью его исключить в течение четырех часов после приема препаратов.