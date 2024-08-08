Врач: развитие инфаркта можно предотвратить

Для поддержания здоровья сердца необходимо постоянно следить за индексом массы тела, артериальным давлением, уровнем глюкозы и холестерина в крови.

Симптомы приближающегося инфаркта могут включать в себя одышку, давление, жжение или боль в груди, которая может отдавать в шею, левую руку, спину или челюсть.

Часто перед кризисом у больного может проявляться тошнота и боль в животе, сообщает udm-info.ru.

При обнаружении первых симптомов болезни сердца специалисты рекомендуют немедленно вызывать скорую помощь. При инфаркте часто время идет на минуты, и чем скорее человека доставят в стационар, тем больше вероятность его дальнейшего восстановления.

Ранее мы писали, что жительницу Тольятти с инфарктом экстренно эвакуировали из Турции.