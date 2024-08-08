Инфекционист рассказал, как проявляется болезнь Лайма после укуса клеща

Многие люди самостоятельно извлекают впившегося клеща и не несут его на анализ. Такая беспечность может привести к весьма серьёзным последствиям. Какие симптомы указывают на заражение болезнью Лайма, «Клопс» рассказала врач-инфекционист Лилия Вахитова.

За минувший 2023 год заболеваемость болезнью Лайма (боррелиозом) в России возросла десятикратно, обратила внимание доктор.

«Обычно свою охоту на человека клещи ведут с апреля по октябрь. Какая статистика пострадавших будет в 2024 году, остаётся только догадываться», — прокомментировала Вахитова.

Сам укус клеща не опасен для человека, а вот бактерии, содержащиеся в слюне кровососущего, могут довести до инвалидизации.

«Признаки заражения проявляются не сразу: [проходит] от нескольких дней до месяца. Есть ряд плохих симптомов, по которым можно заподозрить неладное», — продолжила врач.

К ним относятся:

Появление красного пятна на месте присасывания. Оно может расширяться и иметь вид мишени;

Повышение температуры тела;

Головная боль;

Боль в мышцах и суставах.

«Все эти симптомы — повод для немедленного обращения к инфекционисту. Терапия будет комплексная, с применением антибиотиков», — подчеркнула специалист.

Если начать лечение на поздней стадии, заболевание может перейти в хроническую форму. Боррелиоз поражает кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую систему, предупредила Лилия Вахитова.