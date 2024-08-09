Офтальмолог объяснил, почему нельзя спать в контактных линзах

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Если спать в линзах, глаза могут пострадать от гипоксии — недостатка кислорода. Об этом рассказал врач-офтальмолог Сино Гозиев.

— Глаз не имеет сосудов и питается за счет кислорода, поступающего при открытых глазах. Линзы могут ограничивать доступ кислорода, что приводит к проблемам, — сказал Гозиев в комментарии РИАМО.

Врач напомнил, что есть специальные ночные линзы, необходимые для коррекции зрения. Человек надевает их на ночь, они меняют форму роговицы. Утром он их снимает и может ходить с хорошим зрением в течение определенного времени. Все остальные линзы нужно обязательно снимать на ночь.

Гозиев отметил, что контактные линзы улучшают качество жизни, они удобны и полезны, но нужно правильно их использовать. Не стоит перенашивать линзы, важно вовремя менять их.

В свою очередь офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько добавила, что если врач прописал ребенку носить очки, то делать это нужно постоянно, а не время от времени. Отказ от ношения очков может привести к тому, что мышца внутри глаза будет сильно напрягаться, передает 360.ru.

Также офтальмолог Лидия Садулаева рассказала, какие виды спорта стоит выбрать при проблемах со зрением.