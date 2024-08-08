Для предотвращения диабета оказалось достаточно здорового питания и спорта

Исследование показало, что пищевые привычки оказываются сильнее генетической предрасположенности. Всего ученые изучили 1000 человек для таких выводов.

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Финские ученые выяснили, что предотвратить диабет можно с помощью правильного и полезного питания, а также регулярных физических нагрузок. Соблюдение двух этих рекомендаций позволит избежать болезни даже тем людям, у которых высокая генетическая предрасположенность к диабету 2 типа.

Новое исследование, в котором приняло участие порядка 1000 человек в возрасте от 50 до 75 лет, показало, что от диабета гораздо реже страдали люди, которые вели более активный образ жизни, а также потребляли клетчатку, больше фруктов с овощами и отдавали предпочтение полезным жирам и углеводам. Соответствующие результаты были опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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