Опасные признаки варикоза: когда пора обращаться к врачу

Варикозное расширение вен - распространенная проблема, с которой многие люди пытаются справиться самостоятельно. Но как понять, когда домашнее лечение уже не помогает и требуется профессиональная помощь? Разбираемся с экспертами.

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Часто люди пытаются лечить варикозное расширение вен в домашних условиях, используя различные мази и компрессы. Однако далеко не всегда это оказывается эффективным. Когда консервативное лечение варикоза не поможет, и какие признаки указывают на необходимость медицинского вмешательства? Чтобы более детально разобраться в этом вопросе, мы пообщались с Мариной Ивановой, кандидатом медицинских наук, терапевтом и пульмонологом, а также с Натальей Балан, фельдшером и управляющей сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы». Они поделились своими знаниями и опытом, рассказав, когда консервативное лечение варикоза становится неэффективным и какие признаки указывают на необходимость медицинского вмешательства.

Причины варикоза и его развитие

Варикозное расширение вен возникает по ряду причин, связанных с нарушением нормального кровотока в венах.

"По венам кровь возвращается от органов и тканей к сердцу: из нижней половины тела кровь движется снизу вверх, преодолевая гравитацию. Внутри вен есть клапаны – заслонки, препятствующие обратному току крови. Однако стенка вен "слабая" – имеет тонкий мышечный слой", – объясняет Марина Иванова.

Эта особенность связана с эволюционным развитием человека. Когда-то сильные мышцы нижних конечностей помогали продвигать кровь вверх, но в современном мире сидячий образ жизни и избыточный вес в сочетании с наследственной слабостью венозных стенок приводят к расширению и деформации вен.

"По статистике, порядка 30% людей среднего и старшего возраста сталкиваются с варикозным расширением вен. Причем у женщин заболевание встречается в четыре раза чаще по сравнению с мужчинами", – добавляет Наталья Балан.

Когда еще можно лечить варикоз дома

На начальных стадиях варикоза, когда проявляются лишь тяжесть и дискомфорт в ногах без видимых изменений, многие обращаются за мазями на основе гепарина и венотоников. Эти средства могут замедлить процесс деформации вен.

"Процесс деформации вены замедлится, особенно если параллельно увеличится физическая активность пациента", – говорит Марина Иванова.

Когда домашнее лечение становится неэффективным

Однако во всех остальных случаях домашнее лечение варикоза оказывается недостаточным. При первых симптомах варикоза лучше всего сразу обратиться к специалисту и пройти обследование.

"Именно в этом случае врач может назначить консервативный метод лечения, который предполагает ношение компрессионных изделий: бинтов, чулок, колгот", – комментирует Наталья Балан.

Если варикоз беспокоит лишь косметически, то решить проблему можно только оперативным путем: флеболог либо проведет склеротерапию, «склеивая» вену специальными инъекциями, либо удалит измененный участок вены хирургическим путем.

Признаки необходимости медицинской помощи

Когда варикоз сопровождается дополнительными симптомами, это указывает на необходимость профессионального медицинского вмешательства. Важно распознать эти признаки вовремя.

"Если деформация сопровождается симптомами: болью, отеком, уплотнением и пигментацией кожи – стоит обратиться к врачу. Временно может быть использована консервативная терапия. При этом следует помнить, что механизм развития венозной недостаточности предполагает постепенный рост гидростатического давления крови на венозную стенку", – отмечает Марина Иванова.

Наталья Балан добавляет: "Сначала на ногах появляются "сосудистые звездочки" — так расширяются мелкие вены и венулы. После может появиться отечность конечностей, ощущение скованности, зуд и жжение в голени, сухость кожи — эти симптомы говорят о застое крови и недостатке кислорода в тканях. В ночное время могут возникать спазмы мышц и судороги".

Если в процесс вовлечены крупные вены, уже потребуется хирургическое лечение.

"Среди показаний: усиленная тяжесть и боли в ногах, появление трофических язв, которые возникают из-за нарушения питания тканей, пигментация кожи, тромбофлебиты. Нередко хирургическое лечение назначается на ранних стадиях при сопутствующих хронических заболеваниях, которые могут дать осложнения, например, сахарный диабет", – подчеркивает Наталья Балан.

Своевременное оперативное вмешательство может предотвратить развитие этих осложнений.

Варикозное расширение вен - это серьезное заболевание, которое требует внимательного подхода. Самолечение может быть эффективным только на самых ранних стадиях. При появлении более серьезных симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью. Своевременная консультация с флебологом и возможное оперативное вмешательство помогут избежать тяжелых осложнений и сохранить здоровье ног.