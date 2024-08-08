Частые головные боли являются симптомом рака головного мозга, заявил в беседе с NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Он также посоветовал сразу же обращаться к специалистам.

Головная боль может быть одним из симптомов рака головного мозга. Хотя мы понимаем, что это универсальный симптом, она может быть миогенной, стрессовой или психогенной. Головная боль определяется либо раздражением оболочек, где есть нервные окончания, либо, если мы говорим о раке, прямым воздействием опухоли на окончания, которые преобладают чувствительным компонентом, — отметил эксперт.

Он пояснил, что когда опухоль начинает развиваться в головном мозге, страдает координация, зрение, возникают проблемы со слухом, заторможенность или головокружение. Вот в таком случае стоит насторожиться и обратиться к врачу немедленно.

Если же раковая опухоль развивается очень медленно, то болевого синдрома может и не быть. Также есть случаи, когда опухоль успевает уничтожить прилежащие нервные окончания и человек особо ничего не чувствует, а рак при этом продолжает развиваться, — рассказал медик.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов ранее предупредил, что пиво может спровоцировать у женщины рак груди и половых органов. Он отметил, что из-за этого напитка нарушается гормональный фон и риски развития онкологического заболевания вырастают в два раза.