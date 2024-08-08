Перечислены продукты, защищающие от образования камней в почках

Врач-нефролог «СМ-Клиники» Танзила Сагова рассказала, что некоторые продукты препятствуют образованию камней в почках.

Такими продуктами прежде всего являются цитрусовые фрукты — лимоны, лаймы, апельсины и другие — за счёт присутствия лимонной кислоты, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также, по словам врача, важно потреблять достаточное количество клетчатки, которая помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Кроме того, защищают от образования камней продукты с низким содержанием жира, а также продукты с магнием: цельнозерновые крупы, такие как овёс, коричневый рис, киноа, а также чечевица, фасоль и другие бобовые, добавила Сагова.

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