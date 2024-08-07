Мужчинам рассказали о влияющем на качество сексуальной жизни факторе

Простатит, уретрит, аденома простаты и гипогонадизм могут оказать негативное влияние на качество сексуальной жизни мужчины, предупредил уролог-андролог клиники Medical On Group Дмитрий Шевцов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Врач предупредил, что урологические заболевания снижают продолжительность полового контакта, качество оргазма и удовлетворенность обоих партнеров. По его словам, простатит и уретрит могут вызвать боль и дискомфорт во время секса, а аденома или гиперплазия простаты часто провоцируют нарушения мочеиспускания и проблемы с эрекцией.

Гипогонадизм (недостаточная функция половых желез) может привести к падению либидо, нарушениям эрекции и общему ухудшению качества сексуальной жизни Дмитрий Шевцов уролог, андролог

В заключение Шевцов призвал мужчин не игнорировать симптомы урологических проблем и как можно скорее обращаться к специалисту для постановки диагноза и лечения.

Ранее уролог, онколог Михаил Странадко рассказал, что заподозрить рак почки можно среди прочего по постоянно повышенному давлению. Другие частые симптомы — анемия и снижение массы тела.