Почему может болеть голова

Согласно выводам ученых, в жаркую погоду приступы головной боли случаются на 8% чаще. При этом дело даже не в солнечном ударе или перегреве. Вот что нужно знать о головных болях всем, даже здоровым людям.

По данным ВОЗ, 4% взрослого населения мира испытывает головную боль 15 или более дней ежемесячно. Во время жары голова может заболеть даже у тех, для кого это ранее не было проблемой, рассказала терапевт Полина Шубина.

Есть две причины этого. Первая — при высокой температуре расширяются кровеносные сосуды, из-за чего падает артериальное давление и ухудшается кровоснабжение.

Вторая причина — человек на жаре потеет, из-за чего возникает обезвоживание. Из-за этого кровь сгущается, поэтому страдает снабжение тканей и головного мозга кровью, в результате чего сосуды резко спазмируются. Чтобы облегчить состояние, пейте холодные напитки, передает «Чемпионат».

Ранее фельдшер Наталья Балан рассказала, что солнечный удар особо опасен для пенсионеров, поскольку из-за него расширяются кровеносные сосуды мозга. По ее словам, такой сильный приток крови может привести к нарушению работы периферической и центральной нервных систем.