Кардиолог описала опасную болезнь, поражающую сердечную мышцу

Ревмокардит – опасное заболевание сердца, часто диагностируемое уже в запущенной стадии.

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Заведующая кардиологическим отделением больницы им. Фишера Грета Саргсян рассказала о причинах, симптомах и лечении этого заболевания.

Ревмокардит развивается из-за стрептококковой инфекции, которая поражает верхние дыхательные пути и вызывает ангину, тонзиллит, фарингит. Ослабленный иммунитет, авитаминоз или нарушения в иммунной системе повышают риск развития осложнений, ведущих к порокам сердца.

Важна первичная профилактика: своевременное и полное лечение инфекций ротоглотки, включая антибактериальную терапию. Нельзя прерывать лечение, даже при улучшении состояния, так как стрептококк может перейти в хроническую форму и распространиться на другие органы, включая сердце, почки, суставы, печень и сосуды.

Ревмокардит проявляется: болями в области сердца, одышкой, аритмией, быстрой утомляемостью, высыпаниями на теле. В некоторых случаях симптомы могут быть смазанными – недомогание, температура.

При отсутствии лечения острое воспаление переходит в хроническую форму, поражая клапаны сердца и нарушая их функцию. Это приводит к сердечной недостаточности, отекам, одышке.

Лечение ревмокардита зависит от стадии заболевания. В остром периоде – антибактериальная, противовоспалительная, кардиопротективная терапия. При хронической форме – комплексное лечение, включающее медикаментозную терапию.

Важно своевременно обращаться к врачу при появлении симптомов сердечной недостаточности: аритмии, одышки, отечности, а также регулярно проходить диспансеризацию.