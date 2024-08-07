Токсиколог предупредил об опасности ртути для нервной системы человека

Ртуть является высокотоксичным металлом, который представляет опасность для нервной системы человека. Об этом «Известиям» рассказал врач-патологоанатом, токсиколог, фармаколог Александр Эдигер.

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Специалист отметил, что есть два опасных вида этого элемента. Первый — жидкая ртуть, которая при обычной температуре воздуха начинает быстро испаряться. Второй вид — соединения ртути, в частности, ее соли.

«Со ртутью можно столкнуться теоретически, имея дело с термометром неразбитым, имея дело с емкостями с жидкой ртутью. Обычно, когда она разбивается получаются пары, которые при вдыхании невероятно токсичны», — рассказал токсиколог.

Эдигер добавил, что отравление ртутью проявляется через несколько часов. По его словам, симптомы свидетельствуют о поражении нервной системы: слабость, головная боль, боль при глотании и «металлический» привкус во рту.

2 августа в Махачкале проходил турнир по шахматам. Перед началом соревнований одна из участниц изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила что-то на стол и растерла жидкость шахматной фигурой. Позже выяснилось, что это была ртуть.

Злоумышленницу вычислили по камерам наблюдения и передали в руки полиции. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что спортсменку могут обвинить в покушении на убийство.

Ранее стало известно, почему шахматистка Абакарова могла отравить свою соперницу.