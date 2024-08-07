Что может угрожать жизни спасенного из воды человека

Когда тонущего человека вытащили из воды, это не значит, что угроза жизни миновала. Спасённый может чувствовать себя хорошо, но позднее не исключён риск смертельной опасности. Подробнее об этом «Клопс» рассказали калининградские врачи.

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Даже если утопающего откачали, всё равно часть лёгких могла пострадать, обратила внимание терапевт Яна Белоусова.

«Есть вероятность развития отёка, аспирационной пневмонии или локальных тромбозов», — продолжила доктор.

При попадании морской воды в лёгкие жидкая часть крови вместе с белками проникает из кровеносных сосудов в альвеолы (пузырьки лёгких). Постепенно там скапливается так много жидкости, что ведёт к их растяжению вплоть до разрыва. И это не единственная опасность.

«Воздух, который находился в альвеолах, при дыхании взбивает жидкость с образованием белковой пены. Это резко нарушает газообмен, что влечёт остановку сердца», — добавила Белоусова.

Попадание воды в лёгкие не только приводит к их отёку, но и снижает уровень кислорода в крови. А это грозит остановкой кровообращения и инсультом, дополнил коллегу врач-флеболог Максим Бабушкин.

Кроме того, тонущий человек может получить и различные травмы. Например, переломы, если столкнётся с твёрдыми препятствиями или другими людьми в воде.

При длительном нахождении утопающего в холодной воде нередки случаи гипотермии (переохлаждения). Аномальное снижение температуры тела может привести к нарушению работы организма. Возникнет спазм сосудов и судороги, что уменьшает кровоснабжение жизненно важных органов: сердца, мозга и почек.

«В критических случаях гипотермия вызывает отёк мозга из-за нарушения обмена веществ и давления на мозговые ткани», — отметил Бабушкин.

Опасные симптомы могут проявиться не сразу, предупреждают врачи. Если, спасённый из воды человек спустя время начал кашлять, скорее всего, жидкость осталась в лёгких. Особенно насторожить должны кашель с пеной и синюшный оттенок кожи и слизистых оболочек. Это повод для немедленного обращения за медицинской помощью.

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