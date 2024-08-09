В США число жертв вспышки листериоза увеличилось до трех

Число погибших в результате вспышки листериоза в Соединённых Штатах возросло до трёх человек, при этом более 40 заболевших находятся в больницах. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Ранее сообщалось о двух летальных исходах и 28 подтверждённых случаях заболевания.

Согласно обновлённой информации, к ранее зарегистрированным смертельным случаям в Иллинойсе и Нью-Джерси добавился ещё один случай в штате Виргиния. Вспышка инфекции распространилась на 13 штатов, и все 43 заболевших проходят лечение в стационарах.

Вспышка заболевания была связана с продукцией мясной компании Boar’s Head, которая отозвала более 70 видов своих продуктов, включая ливерную колбасу, ветчину, салями и болонскую колбасу. Все эти изделия были произведены на заводе компании в Виргинии.

Листериоз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Listeria. Оно передаётся через различные источники и пути, часто с пищевыми продуктами. Болезнь особенно опасна для новорождённых и лиц с ослабленным иммунитетом, поскольку характеризуется высокой летальностью. Листерия может вызвать тяжелое заболевание, когда бактерии распространяются за пределы кишечника в другие части тела.

В некоторых случаях заболевание может протекать бессимптомно. Симптомы: головная боль, скованность шеи, спутанность сознания, потеря равновесия и судороги, а также лихорадка и мышечные боли. Симптомы тяжелой формы заболевания обычно проявляются через одну — четыре недели после употребления в пищу заражённых продуктов.

Власти и медицинские учреждения продолжают следить за ситуацией и предпринимать меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Общественность предупреждена о необходимости быть внимательными при выборе продуктов и соблюдать санитарные нормы.

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