Диетолог рассказал, кому противопоказано есть дыню

Диабетикам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется есть дыню из-за большого количества сахара, заявила NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, вкусный летний плод противопоказан при колите и дивертикулите.

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"В дыне очень много сахара, поэтому ее не стоит есть диабетикам, а также людям с лишним весом. Не рекомендуется есть дыню людям с заболеваниями ЖКТ: всевозможные колиты, дивертикулиты, энтероколиты, болезнь Крона. При таких заболеваниях у пациентов своя диета", — отметила Соломатина.

Диетолог добавила, что из-за большого количества сахара за раз лучше всего съесть пару ломтиков дыни. Что касается арбуза, то из-за достаточного количества воды сразу можно съесть до 500 граммов, заключила врач.

Ранее Соломатина рассказала, что хорошая дыня определяется по запаху. Если она имеет резкий аромат, значит, вкус будет хорошим. По словам диетолога, кожура дыни должна быть без точек, вмятин и повреждений. Кроме того, как отметила врач, у фрукта, как и у арбуза, должен быть сухой хвостик, поскольку это является показателем созревания плода. В случае, если у дыни есть прожилки, скорее всего, ее подкармливали нитратами.