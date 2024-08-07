Стоматолог перечислила лучшие способы снять режущую зубную боль

Чтобы снять режущую зубную боль, стоит использовать солевой раствор, порекомендовала стоматолог Татьяна Сумцова. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что также можно приложить к щеке холодный компресс. Это поспособствует сужению кровеносных сосудов, приток крови уменьшится, а зубная боль снизится, пояснила врач.

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Теплый солевой раствор помогает очистить полость рта от скопившихся бактерий и остатков пищи, а также обладает противовоспалительным действием. Аптечные препараты в виде гелей, паст или спреев, содержащие анестезирующие компоненты, могут значительно снизить выраженность боли. Их наносят непосредственно на болевую зону, — заявила Сумцова.

По ее словам, также можно принять обезболивающие таблетки или использовать травяные настои. Стоматолог отметила, что шалфей, ромашка или эхинацея обладают анестезирующими и дезинфицирующими свойствами. При этом, как уточнила Сумцова, во время боли важно избегать употребления горячей, холодной, твердой, кислой и сладкой пищи.

При сильной, режущей зубной боли нужно как можно быстрее обратиться к врачу-стоматологу. Он сможет установить точную причину, провести необходимое лечение и назначить эффективное обезболивание, — добавила стоматолог.

Сумцова ранее рассказала, что плохой запах изо рта может быть связан с патологией или плохой гигиеной. По ее словам, также неприятный запах может возникнуть из-за вредных привычек, лекарств, проблем со слюноотделением и заболеваний полости рта.