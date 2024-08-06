Офтальмолог перечислил наследственные болезни глаз

Если у родителей есть проблемы со зрением, они могут передаться и ребенку, поделилась с aif.ru врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо. По ее словам, некоторые болезни глаз требуют оперативного лечения.

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Врач отметила, что наследственные заболевания бывают разными. Так, в числе разновидностей — патологии, которые устраняются хирургически. Среди них врожденная катаракта и врожденная глаукома, которые требуют лечения в первые недели или месяцы жизни ребенка. Такая болезнь, как кератоконус, проявляется не сразу, но на сегодняшний день существует множество видов профилактики и лечения этого недуга — от малоинвазивных способов до пересадки роговицы.

"Одним из наследственных заболеваний органов зрения является возрастная макулярная дегенерация. Проявляется это заболевание уже в зрелом возрасте. Симптомы возрастной макулярной дегенерации: снижение центрального зрения, появление искажения предметов, пятна перед глазом. Все это значительно снижает качество жизни: нарушается возможность читать, узнавать лица и различать мелкие предметы. На сегодняшний день это заболевание также эффективно лечат путем введения в глаз антиангиогенных препаратов с помощью инъекций. Появление такого способа терапии позволило не только сохранять зрение пациентам, но также повышать его, что раньше было абсолютно невозможно", — рассказала Санторо.

Она добавила, что ряд заболеваний угрожает качеству не только зрения, но и жизни пациентов. Среди них — ретинобластома, злокачественное образование на сетчатке. Однако чаще всего дети наследуют от родителей близорукость, которая может проявить себя как в детстве, так и в подростковом возрасте и остается с человеком на всю жизнь.

Так, будущим родителям необходима консультация врача-генетика, чтобы у них была возможность предупредить возможные наследственные заболевания, подытожила офтальмолог.

Врач-офтальмолог Зарина Курачинова ранее предупредила, что употребление энергетиков может закончиться для детей слепотой. Специалист подчеркнула, что в этом напитке содержатся кофеин, таурин и инозитол, которые влияют на сосуды сетчатки глаза.