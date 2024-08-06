Какой чай может негативно повлиять на артериальное давление

Продукты и напитки, которые мы в течение дня употребляем, могут снижать артериальное давление или провоцировать его скачки. Например, это определённые чаи.

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Научно доказано, что некоторые травяные чаи положительно влияют на давление. Но это не относится к чаю из солодки.

Когда один 84-летний мужчина обратился за неотложной медицинской помощью с жалобами на повышенное давление, оказалось, что причиной этого был отвар из корня солодки. Пациент также жаловался на боль в груди, усталость, головную боль, чувствительность к свету, задержку жидкости в ногах.

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Мужчина признался, что до госпитализации он каждый день в течение двух недель употреблял один-два стакана отвара солодки.

Доктор Жан-Пьер Фале из отделения неврологии Университета Макгилла предупредил, что если продукты с экстрактом корня солодки употреблять в чрезмерных количествах, то это может привести к повышению кровяного давления, задержке жидкости в организме, снизить уровень калия.

Ещё одно исследование показало наличие связи между высоким давлением и привычкой одного человека выпивать пять чашек чая с солодкой в сутки.