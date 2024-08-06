Аллерголог рекомендует проверить предрасположенность к аллергии на укусы ос

Молдавский депутат скончался из-за анафилактического шока, спровоцированного укусами ос. Врач-аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова рассказала, кто также находится в группе риска. Об этом пишет Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

«Яд ос и пчел вызывает у людей анафилактические реакции. Просто вот у человека, у которого никогда в жизни никаких анафилактических реакций не было, и в какой-то момент она возникает – так бывает, так может быть. Анафилактический шок может возникнуть после первого ужаления, может после второго, третьего», – сказала специалист.

Отмечается, что обычная реакция на укус – красное пятно. Если у человека половина руки опухла, голова болит, тошнота, слабость, вялость, значит у него есть предрасположенность к развитию анафилаксии. Эксперт советует заранее обратиться к врачу-аллергологу. Он назначит анализы и скажет, имеется ли аллергия на ужаление или нет.