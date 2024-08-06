Вспышка оспы обезьян в Конго поддерживается вирусом-мутантом

Вспышка mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян), отмечаемая в Демократической Республике Конго (ДРК), поддерживается быстрым распространением вируса, который подвергся генетической мутации. Об этом сообщила международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF), представители которой сейчас работают в ДРК.

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С наступлением 2024 года в ДР Конго происходит ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением заболевания mpox, возбудитель которого подвергся генетической мутации, приводит выводы MSF конголезская радиостанция Okapi. Новый штамм вируса mpox непрерывно передается между людьми уже в течение нескольких месяцев. Особое беспокойство специалистов вызывает тот факт, что заболевшие mpox выявлены в последнее время на востоке ДРК в лагерях для перемещенных лиц, где практически отсутствуют условия для лечения.

Специалисты MSF не называют штамм mpox, который вызывает их крайнее беспокойство. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минувшей весной на востоке ДРК был обнаружен новый штамм mpox, представляющий собой генетическую модификацию вируса, который вызвал в 2022 году в мире эпидемию, затронувшую около 100 стран. Ученые считают, что новый штамм, получивший название Clade 1b, представляет повышенную опасность для человека. 11 июля ВОЗ предупредила о глобальной угрозе со стороны нового штамма mpox. Согласно выводам южноафриканских эпидемиологов, штамм Clade 1b передается в основном половым путем. Смертность составляет около 5%.

По подсчетам MSF, в ДРК в текущем году количество заболевших mpox составило 12 300 или почти 80% от их общего числа за весь 2023 год. В июле правительство ДРК сообщило, что в текущем году от mpox в стране умерли 450 человек.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1% до 10%. При этом большинство смертельных случаев приходится на долю более молодых возрастных групп.