Врач объяснил, какая диета поможет при отравлении

Врач Вялов: при диарее в рацион стоит включить бананы и тосты. Это часть диеты «Брат», которая должна облегчить состояние при пищевом отравлении. А вот лечить диарею таблетками нельзя. Дело в том, что, когда мы пытаемся нормализовать стул с помощью специальных препаратов, токсины, вирусы или бактерии останавливаются в кишечнике и вредят ему. Вот что нужно делать, чтобы помочь кишечнику.

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Что за диета «Брат»

В такую диету включены продукты, которые вообще не нагружают кишечник. Это бананы, рис, тосты и апельсиновый сок, рассказал врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Сергей Вялов. По его словам, если на 1–3 дня сесть на такую диету, точно станет лучше.

Как ещё себе помочь

При диарее нужно компенсировать большую потерю влаги. В этом помогают солевые растворы, которые продаются в аптеках. Также подойдёт любая минералка, желательно без газа, либо сладкая газировка, сказал врач. А вот простая вода пригодится только в крайнем случае, потому что в ней нет достаточного количества соли.

Что точно не поможет при отравлении

Если вы не знаете причину пищевого отравления, не стоит самостоятельно назначать себе антибиотики, предупредил гастроэнтеролог. Они помогут только в одном случае — если воспаление вызвали бактерии. Если же причина в вирусах или токсинах, такими препаратами можно только ещё больше ослабить микрофлору кишечника, заключил врач в беседе с радио Sputnik.

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