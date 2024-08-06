Флеболог предупредил, кто находится в группе риска тромбоза

Некоторые категории людей находятся в группе повышенного риска образования тромбов, заявила кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова. В беседе с РИА Новости об угрожающем жизни заболевании она предупредила мужчин старше 40 лет.

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К основным причинам тромбоза Смирнова отнесла повышенную склонность крови к свертыванию, повреждение венозной стенки и замедление кровотока. По ее словам, это угрожающее жизни состояние может развиться у мужчин после 40 лет. Также врач отнесла к группе риска пациентов после травм и хирургических вмешательств, беременных и женщин после родов, женщин, принимающих гормональные контрацептивы, людей с ожирением.

Кроме того, добавила Смирнова, иногда впервые выявленный тромбоз позволяет диагностировать рак у пациента.

«Наследственность играет важную роль в развитии варикозной болезни. В большей степени ей подвержены женщины — около 30 процентов, но варикоз может развиваться и у мужчин, примерно у 10-15 процентов», — заключила флеболог.

Ранее Елена Смирнова назвала неочевидные признаки оторвавшегося тромба. Помимо одышки, первыми симптомами опасного для жизни состояния она назвала внезапно появившиеся боли в грудной клетке и чувство нехватки воздуха в легких.