В Волоколамске девушка прыгнула в воду с высокого берега и сломала обе ноги

Врачи Волоколамской больницы приняли 23-летнюю пациентку, которая не могла ходить из-за сильной боли в обеих ногах. Болезненные симптомы появились после неудачного прыжка в воду с высокого берега. Рентген показал закрытые оскольчатые переломы обеих пяточных костей со смещением костных отломков. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

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Девушке прооперировали обе ноги с применением методики костной аутотрансплантации. Сегодня это один из самых эффективных методов остеопластики, благодаря которому уменьшается вероятность отторжения костного блока. Донор - сам оперируемый пациент. Собственная ткань приживается быстро, установка в нее имплантов также возможна. Теперь пациентка чувствует себя гораздо лучше, ее уже выписали. Далее предстоит непростая реабилитация.