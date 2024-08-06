Названы опасные симптомы ожирения печени

Сердечные боли являются опасным симптомом жировой болезни печени, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, также симптомом заболевания могут быть кровотечения из носа.

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Медик объяснила, что если начинает болеть сердце, следует проверить в том числе и печень. Если печень заполнена жиром, она может начать давить на сердце. Также на фоне этого заболевания может возникнуть дефицит витамина А и, следовательно, могут развиться нарушения зрения.

Кровоподтеки на коже также относятся к симптомам жировой болезни печени, отметила врач. Они возникают из-за сниженного синтеза факторов свертывания крови в клетках печени. Кроме того, из-за избыточного скопления эстрогена в печени могут появиться сосудистые звездочки на теле, а также гинекомастия.

Вероятно появления остеопороза, когда нарушается всасывание витамина Д, и гиперхолестеринемия, из-за того что желчи недостаточно для расщепления холестерина, добавила Мельникова.

Ранее стало известно, что различные диеты способны улучшить состояние печени, однако к их выбору следует относиться внимательно, так как при застое желчи — холестазе — ограничения окажутся неэффективны. Отмечается, что холестаз является распространенным заболеванием, приводящим к гибели клеток печени, воспалению, отекам и нарушениям работы органа.