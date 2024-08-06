Хирурги спасли ногу от ампутации 10-летнему ребенку

Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава РФ провели успешную микрохирургическую операцию на сосудах и нервах ребенка, который тяжело повредил ногу о разбитую стеклянную дверь. Об этом сообщает пресс-служба медицинской организации.

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Десятилетний мальчик поступил в РДКБ из Белгородской области, где во время игры с мячом, случайно разбил стеклянную дверь и тяжело повредил правую голень. На ноге ребенка были рассечены все магистральные сосуды и повреждены нервные структуры. По месту жительства медики выполнили серию экстренных операций и остановили массивную потерю крови маленьким пациентом.

Ребенок находился в тяжелом состоянии, был риск последующей ампутации его конечности ниже коленного сустава и после телемедицинской консультации с коллегами из РДКБ, было принято решение о переводе пострадавшего в Москву бортом санитарной авиации.

«Нашей задачей было восстановить нормальные условия для кровотока в конечности. Мы рассекли оболочку прилегающих отечных мышц, чтобы в дальнейшем избежать сдавления восстановленных сосудов и выделили на всем протяжении самую крупную артерию голени — заднюю большеберцовую. Забрали одну из двух сопровождающих вен в качестве трансплантата и за его счет восстановили саму артерию и вторую вену», — рассказал о ходе операции завотделением детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ Максим Сухов.

В ходе семичасового хирургического вмешательства столичные хирурги сумели реконструировать поврежденный задний большеберцовый нерв конечности ребенка и наложили соединяющий шов, не прибегая к использованию трансплантата из других нервов детского организма.

Реабилитационный период юного пациента длился более месяца, по его окончанию ребенок с достаточным уровнем кровоснабжения ноги был выписан из стен РДКБ для амбулаторного лечения. Через шесть месяцев с момента операции, контрольная диагностика показала, что нога ребенка полностью восстановилась и он может самостоятельно ходить, бегать и без ограничений вести активный образ жизни.