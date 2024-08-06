Стенокардия – патология, с которой сталкиваются как молодые люди, так и пожилые. Чем чаще появляются симптомы стенокардии, тем выше вероятность инфаркта, предупредила кардиолог Юлия Маршинцева.

Болезни сердечно-сосудистой системы молодеют. Все чаще на стенокардию жалуются молодые люди. Проявляется патология загрудинной болью, чувством тяжести, одышкой, нехваткой воздуха, внезапной слабостью, потоотделением, головокружением и рвотой.

По словам врача-кардиолога Юлии Маршинцевой, чем чаще проявляются эти симптомы, тем выше вероятность инфаркта.

Врач объяснила, что стенокардия указывает на то, что в сосудах уже образовались холестериновые бляшки. Полная закупорка сосуда бляшкой приводит к инфаркту, предупредила врач в разговоре с РИА Новости.

Маршинцева рассказала, что стенокардию делят на четыре функциональных класса. Если при первом классе симптомы проявляются при тяжелых физических нагрузках, при четвертом человек чувствует тяжесть в области груди и испытывает одышку даже в состоянии покоя.

Поэтому при первых появлениях этих симптомов, в том числе одышки, которой раньше не наблюдалось, врач советует обратиться к врачу.

Если во время обследования будут выявлены холестериновые бляшки в сосудах, будет рекомендовано плановое стентирование, рассказала кардиолог.

Между тем, ранее учеными был предложен метод, который позволяет оценить вероятность инфаркта. Это анализ сердечного ритма, который помогает обнаружить изменения вариабельности сердечного ритма в покое и активности.

В то же время в Швеции для прогнозирования инфаркта предложили опросник, включающий 14 вопросов. Тестирование займет всего 5-8 минут, но позволит выявить коронарный атеросклероз. Это основной причины сердечных приступов.