Стоматолог назвал главные причины кровоточивости десен

Десны могут кровоточить из-за сахарного диабета, дефицита витамина C или гормональных нарушений, рассказал NEWS.ru стоматолог Александр Жарков. Он отметил, что причинами также может быть несоблюдение правил гигиены полости рта.

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Если вы нерегулярно чистите зубы, забываете о профессиональных чистках у стоматолога раз в полгода, это неизбежно приведет к накоплению зубного налета и бактериальной бляшки. Налет и бактерии провоцируют воспаление десен. Сначала это проявляется лишь при чистке зубов, но со временем состояние десен будет только ухудшаться, — заявил Жарков.

Если кровоточивость десен сопровождается их отеком, гиперемией, болезненностью — это может указывать на наличие воспалительного заболевания пародонта, подчеркнул Жарков. По его словам, к таким патологиям относятся гингивит (воспаление десен) и пародонтит (разрушение тканей, поддерживающих зубы).

Врач отметил, что при гингивите воспаление локализуется только в области десен. Как пояснил специалист, на этой стадии кровоточивость еще обратима и поддается лечению, однако, если вовремя не принять меры, гингивит может перейти в более тяжелую форму — пародонтит, что чревато потерей зубов.

Сахарный диабет. При этом заболевании нарушается обмен веществ, снижается сопротивляемость тканей к воспалительным процессам. Это делает десны более уязвимыми к бактериальной инфекции и способствует развитию гингивита или пародонтита. Кроме того, высокий уровень сахара в крови ухудшает микроциркуляцию, делая десны более ранимыми и склонными к кровоточивости, — отметил Жарков.

По его словам, гормональные сбои, характерные для беременности, менопаузы или подросткового периода, также провоцируют кровоточивость десен. Эстрогены и прогестерон оказывают влияние на кровообращение в деснах, делая их более чувствительными и ранимыми, отметил Жарков. Стоматолог заявил, что повреждения и травмы десен, возникающие при активном употреблении твердой, острой или горячей пищи, также могут вызывать их кровоточивость.

Стоматолог-терапевт Елена Мартынова ранее рассказала, что молочные продукты и сыры полезны для зубов из-за содержания кальция. Однако, по ее словам, самый полезный продукт для зубов — это вода.