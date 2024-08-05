Забывчивость и плохой сон оказались симптомами серьезной патологии

Около 30 процентов инсультов происходят при окклюзии сонной артерии, и на эту серьезную патологию может указывать ряд симптомов, рассказал сердечно-сосудистый хирург Скандинавского центра здоровья Борис Руденко. Их врач перечислил «Ленте.ру».

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По словам Руденко, многие люди не придают значения забывчивости, плохому сну, легкому головокружению, однако все это может говорить о перекрытии сонной артерии.

«Когда атеросклеротическая бляшка постепенно растет и полностью перекрывает сонную артерию, кровоснабжение головного мозга перестраивается. Образуется обходное кровообращение, и клетки мозга адаптируются к новым условиям. Они привыкают к недостатку кислорода и питательных веществ, что проявляется лишь в незначительных нарушениях памяти, снижении реакции и работоспособности», — объяснил врач.



Руденко рассказал, что недавно в Скандинавский Центр Здоровья обратился пациент с повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом. В сентябре 2023 он перенес микроинсульт, и в течение следующих месяцев у мужчины произошло полное перекрытие кровотока по левой сонной артерии. В одном из крупных центров Москвы в 2024 году пациенту отказали в операции из-за поздней диагностики. В июле 2024 года Руденко провел мужчине стентирование сонной артерии для восстановления нормального кровотока. Операция прошла под местной анестезией, мужчина был в сознании и общался с хирургом, а на следующий день его выписали.

Ранее Руденко в беседе рассказал о случае, который иллюстрирует необходимость своевременного вмешательства и правильной диагностики заболеваний сосудов. По словам врача, недавно к нему обратилась 73-летняя пациентка с жалобами на головокружение, слабость, нарушения памяти, кратковременные эпизоды потери сознания и боли в левой половине грудной клетки.