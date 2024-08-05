Диетолог предупредил о риске отравления арбузами

В начале сезона арбузов на прилавки могут попадать ягоды с высоким содержанием нитратов — они опасны для людей с рядом заболеваний, а также для беременных женщин. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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«Сезон арбузов уже стартовал, есть ягоды из ближнего зарубежья, из Дагестана. Скоро пойдут астраханские. Но, к сожалению, попадаются также и арбузы с большим содержанием нитратов», — предупредила диетолог.



Понять, что арбуз может представлять опасность для здоровья, по словам Соломатиной, зачастую можно только после покупки, разрезав ягоду. На это укажут необычные прожилки, а также вкус арбуза.

«Если, разрезав ягоду, мы видим много прожилок, белых, желтых, особенно, если они сильно закручиваются, значит, ягоду активно "кормили", в ней много нитратов. Мякоть может быть красной, но глянцевой, даже слегка в синеву, и с немного химическим вкусом, — рассказала Соломатина. — Такой арбуз, конечно, лучше не есть».



Употребление пищи, богатой нитратами, как объяснила диетолог, может привести к гипоксии. Особенно это состояние опасно для беременных женщин, пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, даже люди без особенностей здоровья могут испытывать такие симптомы, как тошнота, дискомфорт со стороны ЖКТ.

«Конечно, полностью здоровый человек вряд ли серьезно отравится, но все же лучше не рисковать. Кроме того, нитратные арбузы просто невкусные, лучше дождаться астраханских. И выбирать те, что продаются не на развалах, а в магазинах, потому что там товары проходят более серьезные проверки», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».



Ранее диетолог Ирина Писарева назвала способы избежать пищевого отравления в жару. Она призвала при покупке арбузов, дынь, фруктов и ягод обязательно смотреть, чтобы были спелые, не треснувшие, не подгнившие.