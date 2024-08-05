Инфекционист объяснил, смогут ли тропические болезни распространиться в России

С недавних пор различные тропические лихорадки, несмотря на свое название и естественную среду обитания, начали встречаться не только у подхвативших их за границей туристов, но и на территории самой России, а также некоторых стран ЕС.

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Инфекционист Владислав Жуков в беседе с порталом «Медздрав.Инфо» сообщил, что это происходит из-за изменения климата, и у флоры и фауны появилась возможность мигрировать севернее и там приживаться. Ранее сообщалось, что лихорадка Западного Нила стала встречаться уже в центральных районах страны.

Эксперт отмечает, что до тех пор, пока нет естественного биорезервуара для развития болезней, эпидемии можно не опасаться. В Роспотребнадзоре недавно заявляли, что вспышка вируса Чандипура в Индии не угрожает России.

Кровососущие насекомые вроде комаров и москитов, которые и являются главными разносчиками таких болезней, не могут мигрировать на такие расстояния, а в тропиках способны заразить всего несколько человек, которых несложно выявить после возвращение в РФ.