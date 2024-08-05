Доктор перечислил правила в макияже, чтобы не подцепить инфекции

Офтальмолог Нимми Мистри назвала приводящие к слепоте ошибки в макияже. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

© Lenta.ru

В первую очередь врач обратила внимание на женщин, которые красятся в общественном транспорте. По ее словам, такая привычка может привести к кератиту и конъюнктивиту, поскольку на поручнях и сидениях находятся бактерии синегнойной палочки.

«Она может вызывать серьезные инфекции глаз, особенно у людей, которые носят контактные линзы или имеют ослабленный иммунитет», — предупредила Мистри.



Кроме того, воспаление роговицы могут спровоцировать сон с макияжем на лице и грязные инструменты для нанесения декоративной косметики. Во втором случае медик отметила, что в неочищенных спонжах и кистях развивается золотистый стафилококк, который вызывает желтые выделения из глаз.

Помимо прочего, Мистри рассказала о негативных последствиях использования просроченной косметики.

«Хотя косметика содержит консерванты, которые помогают предотвратить размножение в ней бактерий, при регулярном использовании она может стать опасной для глаз. Возьмем, к примеру, тушь. Ее щетка касается ресниц, а затем возвращается в продукт. Неоднократное применение грязной щетки приводит к распространению бактерий в глазах», — объяснила специалист.



В заключение собеседница портала настоятельно рекомендовала не обмениваться с подругами декоративной косметикой.

«Когда вы меняетесь косметикой, вы, по сути, обмениваетесь микробами. Человек, который дал вам на время тушь, может не знать о том, что у него есть бактериальный конъюнктивит», — уточнила она.



В апреле прошлого года жительница Великобритании показала пораженное лишаем лицо после нанесения макияжа грязными кистями.