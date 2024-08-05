В Роскачестве рассказали, кому нельзя пить кислородный коктейль

Эксперт Роскачества, врач и кандидат медицинских наук Елена Шишина напомнила, что кислородный коктейль – это специальный напиток, который был разработан еще советскими учеными в 1960-е годы для эффективного восполнения дефицита кислорода в организме.

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Он имел различные фруктовые вкусы, и его употребляли в основном на курортах и в санаториях. Отмечается, что он помогает снять синдром хронической усталости, облегчает протекание беременности, а также выступает в роли средства профилактики ОРВИ и простуды.

Но у данного напитка есть и серьезные противопоказания. Их нельзя употреблять в случае обострения бронхиальной астмы, язвы желудка, болезней сердца и ряда других заболеваний. При приеме кислородных коктейлей – главное посоветоваться с врачом.

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