Врач рассказал, как избежать развития ангины летом

Причин у летней ангины множество, от переохлаждения до серьезных болезней, поделился с ОТР врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, чтобы горло не болело, следует, в частности, не спать под кондиционером.

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Врач отметил, что грамотное кондиционирование является одним из главных способов профилактики летней ангины. Чтобы боль в горле не беспокоила в жаркое время года, нужно не выставлять слишком низкую температуру в кондиционере после улицы, не спать под ним и постараться не сидеть «под холодным углом». Кроме того, стоит купаться только в проверенных и надежных водоемах, добавил Кондрахин.

"И, конечно, стараться, скажем так, пить воду, потому что вода восстанавливает слизистую и становится легче", — подытожил специалист.



Врач Ольга Уланкина ранее рассказала, что туберкулез часто принимают за простуду и грипп. По ее словам, среди симптомов этой болезни кашель с кровохарканьем, который продолжается дольше трех недель.

Врач-терапевт, диетолог Елена Устинова ранее посоветовала избегать активной физической и интеллектуальной деятельности во время магнитных бурь. По ее словам, чтобы облегчить плохое самочувствие, нужно высыпаться и придерживаться правильного питания.