Названы побочные эффекты касторового масла

Касторовое масло сейчас приобрело популярность в TikTok. Считается, что если его втирать в живот, то оно поможет сбросить вес. Но насколько это безопасно?

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По словам пользователей соцсетей, касторовое масло помогает растопить жир на животе и помочь при его вздутии. Ещё в Древнем Египте использовалось это масло как слабительное, для лечения кожных заболеваний.

На сегодняшний день касторовое масло — одобренное безрецептурное средство в некоторых странах против кратковременных запоров. Также его используют для очищения кишечника перед медицинскими обследованиями. При этом нет большого количества доказательств того, что это средство лучше других в качестве слабительного.

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Приём касторового масла как отдельного средства не лишён риска. Среди основных его побочных эффектов выделяют спазмы в животе, рвота, вздутие живота и головокружение.

Избегать приёма касторового масла нужно пожилым людям, младенцам, беременным или кормящим женщинам, людям с почечной либо печёночной недостаточностью. То же самое касается тех, у кого есть воспалительное заболевание кишечника, аппендицит или желудочно-кишечная непроходимость или перфорация.

Усиливаться побочные эффекты касторового масла могут у людей расстройствами пищевого поведения.

Кроме того, у некоторых возникает аллергическая реакция при нанесении касторового масла на кожу, в том числе кожу головы. Также втирание этого масла в живот жир не растопит.

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