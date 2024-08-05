Врач рассказала о причинах появления отеков на лице

Врач-уролог сети «Клиника Фомина» Дарья Фирсова назвала причины появления отёков на лице.

Нефритический синдром является частым признаком гломерулонефрита — воспалительного заболевания почек, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«В большинстве случаев развитие гломерулонефрита обусловлено чрезмерной иммунной реакцией организма на инфекции. Существует также аутоиммунная форма заболевания», — сказала специалист.



Как отметила Фирсова, к отёкам также могут приводить мочекаменная болезнь, рак мочевого пузыря, пиелонефрит.

«Отёки — это не просто косметический дефект. Часто они говорят о серьёзных проблемах со здоровьем. При появлении припухлостей на теле не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к доктору», — заключила врач.



Ранее врач — уролог-андролог «СМ-Клиники» Владимир Степанов рассказал о современных методах лечения мочекаменной болезни в России.