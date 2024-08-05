Врач рассказал, к чему может привести безобидный хруст в шее

Перерастяжение сустава, которое происходит во время хруста в шее, может привести к пережатию позвоночной артерии, которая проходит через позвонки и снабжает мозг кровью, заявил врач-остеопат Дмитрий Симкин. По его словам, которые приводит портал «Доктор Питер», это одно из самых страшных последствий, с которыми могут столкнуться любители похрустеть шеей. Особенно опасно, когда человек сперва размял шею, а затем лег спать на живот.

По словам врача, в этом положении шея находится в скрученном состоянии и гипермобильные позвонки могут пережать артерию. Это может привести к острому нарушению мозгового кровоснабжения, и здесь понадобится экстренная медпомощь. В остальных случаях хруст приводит к тому, что сустав раз от раза все больше травмируется, в результате развивается его хроническое воспаление.

Если при хрусте колена наблюдается отечность тканей вокруг, нужно обратиться к врачу, рассказала ранее реабилитолог, полковник в отставке военной медицинской службы Лидия Ракаева. По ее словам, также опасно, если после хруста появляется жжение или покалывание. Медик объяснила, что хруст не должен сопровождаться ограничением подвижности сустава.

Боль в суставах может быть симптомом проблем с печенью, рассказал остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин. По его словам, также о проверке печени следует задуматься, если возникло нарушение подвижности суставов.