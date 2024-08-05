Кому рекомендуется принимать аспирин каждый день

Уже давно известно, что ежедневный приём низкой дозы аспирина предотвращает развитие рака толстой кишки. Новые исследования помогли узнать об этом больше.

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По словам ведущего автора нового исследования доктора Дэниела Сикави, аспирин может пропорционально снизить значительно повышенный риск у людей, ведущих образ жизни, который повышает вероятность развития колоректального рака.

Считается, что аспирин защищает от рака толстой кишки благодаря выработке провоспалительных белков. Эти вещества могут провоцировать развитие опухоли.

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В ходе новой работы команда учёных проанализировала данные почти 108 тысяч человек из исследования здоровья медсестёр и последующего исследования медицинских работников. Средний возраст участников составлял немного больше 49 лет. Эксперты сравнили показатели заболеваемости раком толстой кишки среди тех, кто регулярно принимал аспирин, и тех, кто не делал этого. В неделю люди принимали две или больше таблетки стандартной дозы (325 мг) или же более низкой (81 мг) дозы, но ежедневно.

Оказалось, что рак толстой кишки за 10 лет развился у 2% тех, кто принимал аспирин, и у 3% тех, кто не пил лекарство. Однако это касалось лишь тех, кто вёл самый нездоровый образ жизни. Напротив, никакой разницы не наблюдалось среди людей, которые имели больше всего здоровых привычек.

Опубликованы результаты исследования были в журнале JAMA Oncology.

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