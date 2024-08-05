Забайкальские медики успешно провели сложную операцию на открытом сердце

Врачи краевой клинической больницы провели успешную операцию на открытом сердце, спасая пациента от инфаркта с тяжёлыми последствиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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При поступлении в больницу у пациента была диагностирована ишемическая болезнь сердца в острой стадии, которая грозила вызвать инфаркт миокарда в любой момент.

Чтобы предотвратить это, медики приняли решение о проведении сложной операции на открытом сердце с использованием аппарата для искусственного кровообращения. Врачи провели несколько часов в операционной, обходя пораженные сосуды и создавая новый путь для кровотока к сердечным мышцам.

После операции пациент прошёл реабилитацию и полностью восстановился.

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