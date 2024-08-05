В России оценили, как скоро ВИЧ-инфекция станет излечимой

ВИЧ-инфекция будет оставаться неизлечимой еще долгое время, однако несколько примеров положительного исхода лечения были зафиксированы. Об этом Pravda.Ru рассказал вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

© Газета.Ru

Он уточнил, что пока эти примеры не могут войти в широкую практику. Эксперт уточнил, что сложной является борьба с любыми вирусами, не только с ВИЧ. При этом в лечении ВИЧ-инфекции смогли достичь значительного прогресса, признал Альтштейн.

«Была создана антиретровирусная терапия. Разработано довольно большое количество лекарств, три из них достаточно широко используются. Вылечить эту инфекцию не удается у человека с помощью этих лекарств, но можно контролировать очень длительно этот инфекционный процесс, так что вирус размножается очень слабо», — отметил он.



Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский до этого рассказал, что ученые испытали новый препарат «Ленакапавир», защищающий от ВИЧ. Он пояснил, что новизна препарата в том, что его вводят именно с помощью инъекций. До этого ранее для доконтактной профилактики выпускали только в форме таблеток.

Ранее сообщалось, что россиянин намеренно заразил партнершу ВИЧ и стал фигурантом уголовного дела.