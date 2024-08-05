Холера в Челябинской области: вирус найден в местных реках и озерах

Роспотребнадзор подчеркнул, что нетоксигенные штаммы вибриона могут существовать в окружающей среде и иногда вызывать отдельные случаи острых кишечных инфекций (ОКИ). В связи с текущей ситуацией, связанной с подтоплением отдельных территорий области, жителям рекомендуется соблюдать правила профилактики для предотвращения роста случаев заболеваний ОКИ.

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Для усиления контроля над кишечными инфекциями, специалисты Роспотребнадзора продолжат мониторинг качества воды и предупреждение возможных рисков.

Нетоксигенный штамм холеры – это разновидность вибриона холеры, которая не производит токсин, вызывающий тяжелые симптомы болезни. В отличие от токсигенного штамма, вызывающего эпидемии холеры с выраженной диареей и обезвоживанием, нетоксигенный штамм обычно не вызывает серьезных заболеваний.

Ранее в Магаданской области дикий медведь загрыз рыбака у Верхнего Сеймача. Также сообщалось, что в Твери в руках у шестилетнего мальчика взорвалась страйкбольная граната.