Врач рассказал о самом агрессивном виде рака кожи

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Меланома — один из самых агрессивных видов рака кожи с высокой степенью летальности. Откуда возникает заболевание и как от него защититься, рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.

Он объяснил, что основная опасность летнего сезона состоит в негативном воздействии ультрафиолетового излучения на кожу. Оно крайне агрессивно для клеток кожи, отвечающих за выработку пигмента меланина — меланоцитов. Именно ультрафиолет может вызывать внутриклеточные изменения, способные привести к возникновению и росту опухоли.

Стоит обращать внимание на первые негативные последствия воздействия ультрафиолета: изменение цвета родинок, неравномерную пигментацию, увеличение размеров образований. В этих случаях нужно обратиться за консультацией к врачу.

Врач подчеркнул, что особенно важно защищать кожу от избыточного воздействия ультрафиолета, особенно в том возрасте, когда риск развития меланомы наиболее высок: это 35–45 лет, 55 лет и старше.

Для профилактики заболевания врач посоветовал избегать долгого нахождения на солнце, особенно в пик жары, использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, носить закрытую одежду, передает РИАМО.

В свою очередь дерматолог, косметолог, лазеротерапевт Юлия Ляшенко добавила, что все чаще меланома встречается у молодых людей. Она посоветовала не выходить за улицу летом без SPF ниже 30, передает Царьград.

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