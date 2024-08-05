Стало известно, почему нельзя принимать душ в контактных линзах

Молодая жительница Техаса Рейчел Прочноу ослепла на один глаз после купания в контактных линзах. Причиной потери зрения стало попадание Акантамебы на поверхность глаза. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Согласно информации из источника, девушка начала носить контактные линзы с двенадцатилетнего возраста и всегда уделяла внимание здоровью своих глаз. Она аккуратно снимала линзы на ночь, тщательно очищала их и меняла контейнеры для хранения, строго следуя правилам гигиены. Однако она никогда не предполагала, что может навредить глазам, принимая душ в линзах.

Во время купания она ощутила жжение в правом глазу, после чего он стал чрезмерно реагировать на свет, а боль усилилась до невыносимого уровня. Врачи выявили у жительницы Техаса акантамебный кератит — редкое заболевание, вызванное проникновением амебы Acanthamoeba в роговицу.

Этот одноклеточный паразит обитает в водоемах, водопроводной воде, воздухе и почве. Каждый год в США регистрируются около 1500 случаев заражения Acanthamoeba, причем 90% случаев приходится на людей, использующих контактные линзы. Примерно 40% из них нуждаются в трансплантации роговицы, но даже после операции зрение восстанавливается лишь частично.

Издание Daily Mail отмечает, что ношение контактных линз может привести к образованию микроскопических повреждений роговицы — прозрачной передней части глаза. Эти микротрещины увеличивают проницаемость защитного слоя глаза, что повышает риск инфекций.