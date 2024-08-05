Почему пожилым людям стоит осторожнее есть фрукты?

В 2021 году во флагманском журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation опубликовали результаты исследования данных почти 2 млн взрослых людей из разных стран. Специалисты пришли к выводу, что употребление около двух порций фруктов и трех порций овощей в день связано с долголетием. Сейчас на дворе лето, как раз пора сезонных фруктов. Безусловно, сложно недооценивать их пользу для иммунитета, но перебор может обернуться неприятностями с ЖКТ или аллергией. Особенно осторожнее с фруктами стоит быть пожилым людям.

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Бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Тамара Мосева в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснила, что пенсионерам следует быть аккуратнее с употреблением фруктов из-за высокого содержания грубой клетчатки и углеводов.

«Особенно вредными для пожилых могут оказаться бананы (высокое содержание фруктозы), ананасы (риск обострения хронических заболеваний ЖКТ), виноград (также риск обострения хронических болезней ЖКТ и повышения уровня сахара в крови). Кроме того, не следует налегать на яблоки, ухудшающие всасывание полезных веществ», - рассказала специалист.



Тамара Мосева порекомендовала включить в рацион ягоды, богатые антиоксидантами - это ежевика, черника, клубника и малина. Из фруктов стоит выбрать апельсины и сливы, если нет индивидуальной непереносимости и аллергии. По словам собеседницы издания, лучше всего есть не более двух фруктов в день после плотного завтрака или обеда. Натощак употреблять фрукты или ягоды не нужно, так как сок способен раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотность.

В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что к 60 годам в организме уменьшается интенсивность процессов обмена веществ, снижаются возможности ферментативных систем, ослабевают функции пищеварительного тракта, нарушается постоянство микробиома кишечника, снижается толерантность организма к глюкозе и насыщенным жирным кислотам. В связи с этим питание должно быть, с одной стороны, ограниченным по калорийности, а с другой - полноценным за счет аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных жиров, пищевых волокон, витаминов и т.д.