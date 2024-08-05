Чем опасен солнечный удар для пожилых людей

Лето в столичном регионе выдалось жарким. На этой неделе синоптики обещают более пасмурную погоду, однако совсем без светлых августовских дней не обойдется. Можно заработать плохое самочувствие, долго находясь под прямыми солнечными лучами.

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Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан рассказала изданию «Вести Подмосковья», что солнечный удар может поразить любого человека, но особенно уязвимы дети и пенсионеры с хроническими заболеваниями.

«С возрастом терморегуляция организма снижается, поэтому пожилые люди могут не ощущать жажды и реже пить воду, которая уменьшает риск перегрева. Кроме того, многие из них принимают лекарства, нарушающие водно-солевой баланс, в результате чего риск обезвоживания увеличивается», - объяснила она.



Среди основных симптомов солнечного удара эксперт Балан выделила головную боль и головокружение, тошноту и рвоту, покраснение кожи, сильную жажду и сухость во рту, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Из-за перегрева у пожилого человека расширяются кровеносные сосуды мозга, сильный приток крови способен «застаиваться» в голове. В тяжелых случаях бывают разрывы мелких капилляров, приводящие к нарушением работы периферической и центральной нервных систем. Также собеседница издания упомянула спутанность сознания, судороги, повышение температуры до 41-42 градусов и даже кому.

«Если есть подозрение на солнечный удар у пенсионера, нужно немедленно перевести его в прохладное место, снять лишнюю одежду и приложить к телу холодные компрессы/мокрую ткань. Обязательно следует дать прохладную воду. При потере сознания или появлении таких симптомов, как судороги, необходимо срочно вызвать скорую помощь. В лучшем случае проявления болезни пройдут через несколько дней. Но если солнечный удар привел к осложнениям, восстановление может занять несколько недель», - предупредила Наталья Балан.



Она посоветовала пенсионерам избегать длительного пребывания под палящим солнцем с 12 до 16 часов дня, носить легкую и светлую одежду, не забывать о головных уборах и пользоваться солнцезащитными средствами.