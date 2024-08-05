Эксперт объяснила, чем опасен солнечный удар для пожилых людей
Лето в столичном регионе выдалось жарким. На этой неделе синоптики обещают более пасмурную погоду, однако совсем без светлых августовских дней не обойдется. Можно заработать плохое самочувствие, долго находясь под прямыми солнечными лучами.
Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан рассказала изданию «Вести Подмосковья», что солнечный удар может поразить любого человека, но особенно уязвимы дети и пенсионеры с хроническими заболеваниями.
«С возрастом терморегуляция организма снижается, поэтому пожилые люди могут не ощущать жажды и реже пить воду, которая уменьшает риск перегрева. Кроме того, многие из них принимают лекарства, нарушающие водно-солевой баланс, в результате чего риск обезвоживания увеличивается», - объяснила она.
Среди основных симптомов солнечного удара эксперт Балан выделила головную боль и головокружение, тошноту и рвоту, покраснение кожи, сильную жажду и сухость во рту, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Из-за перегрева у пожилого человека расширяются кровеносные сосуды мозга, сильный приток крови способен «застаиваться» в голове. В тяжелых случаях бывают разрывы мелких капилляров, приводящие к нарушением работы периферической и центральной нервных систем. Также собеседница издания упомянула спутанность сознания, судороги, повышение температуры до 41-42 градусов и даже кому.
«Если есть подозрение на солнечный удар у пенсионера, нужно немедленно перевести его в прохладное место, снять лишнюю одежду и приложить к телу холодные компрессы/мокрую ткань. Обязательно следует дать прохладную воду. При потере сознания или появлении таких симптомов, как судороги, необходимо срочно вызвать скорую помощь. В лучшем случае проявления болезни пройдут через несколько дней. Но если солнечный удар привел к осложнениям, восстановление может занять несколько недель», - предупредила Наталья Балан.
Она посоветовала пенсионерам избегать длительного пребывания под палящим солнцем с 12 до 16 часов дня, носить легкую и светлую одежду, не забывать о головных уборах и пользоваться солнцезащитными средствами.