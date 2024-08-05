Полезный список: какие продукты нужно исключить при аллергии

Биолог Шереметьев: при аллергии стоит отказаться от цитрусовых, клубники и шоколада. В сезон цветения многие страдают от поллиноза — аллергической реакции на пыльцу растений. Спасаться всё время антигистаминными и каплями для носа — не вариант. На помощь приходит гипоаллергенная диета. Она помогает свести неприятные симптомы на нет. Разбираемся, какие продукты она включает.

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Гипоаллергенная диета

Как рассказал «Газете.ru» нутрициолог, биохимик и член международной ассоциации спортивных наук ISSA Станислав Шереметьев, лёгкую форму поллиноза можно усмирить, если правильно выстроить диету.

Отказаться стоит от:

цитрусовых, клубники, орехов, шоколада, моллюсков, яичного белка и свинины (они увеличивают выработку гистамина);

газированных напитков и блюд с большим количеством специй;

продуктов из «большой восьмёрки», которые дают 90% аллергических реакций, — молока, яиц, рыбы и морепродуктов, орехов, арахиса, пшеницы и сои.

При аллергии на злаки стоит отказаться от арахиса, картофеля, помидоров, дыни и мяты. При непереносимости полыни под запретом персики, ромашка, горчица, сельдерей, кинза и подсолнечник. Перекрёстную реакцию при аллергии на амброзию могут дать бананы, огурцы, дыни, кабачки, уточнил медик.

Как укрепить микрофлору

Врач добавил, что если появилось лёгкое першение или насморк, то стоит укрепить микрофлору кишечника. Как правило, у аллергиков общее разнообразие микроорганизмов в кишечнике снижено. По словам эксперта, работа с микробиомом — это долгосрочная работа. Отказаться прежде всего нужно от рафинированных и ультрапереработанных продуктов в пользу цельных с минимальной промышленной обработкой. Вот какие продукты помогут улучшить работу кишечника: